Sahara : Le Polisario relance sa machine de propagande avec de nouvelles revendications 

Le Front Polisario a une nouvelle fois diffusé une série de communiqués en arabe revendiquant des attaques contre des positions de l’armée marocaine dans les secteurs d’Oum Dreyga et de Farsia.

Comme à l’accoutumée, l’organisation à la solde du régime militaire algérien affirme avoir détruit des installations militaires et infligé de lourdes pertes aux forces marocaines, sans produire le moindre élément de preuve à l’appui de ses déclarations.

Relayées par l’agence de presse officielle SPS, organe de propagande dirigé et financé par l’Algérie, ces annonces évoquent des bombardements contre un radar de surveillance, un poste de commandement ainsi que plusieurs positions fortifiées de l’armée marocaine entre le 24 et le 26 juin. Les communiqués parlent de « pertes importantes » et de « dégâts considérables », mais ne fournissent ni images authentifiées, ni vidéos vérifiables, ni données permettant d’établir la réalité des opérations revendiquées.

Aucune source indépendante n’a confirmé ces affirmations. Les autorités marocaines n’ont, de leur côté, fait état d’aucun incident correspondant aux annonces du Polisario.

Le Polisario, qui sera inscrit sur la liste des organisations et groupes terroristes, à l’instar de ses mentors, les Gardiens de la révolution islamique d’Iran et le Hezbollah Libanais, publie régulièrement des communiqués faisant état d’attaques contre les Forces armées royales. Cette stratégie de communication s’inscrit dans une guerre de l’information et de la propagande des dirigeants algériens.