RDC : L’épidémie d’Ebola dépasse les 430 morts

L’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) a causé 438 décès sur un total de 1 406 cas recensés, soit un taux de létalité de 31,2 %, selon le dernier bilan publié jeudi par l’Institut national de santé publique (INSP).

Déclarée officiellement le 15 mai, l’épidémie est provoquée par le virus Bundibugyo, une souche pour laquelle il n’existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique. Des essais cliniques sont toutefois en préparation, selon les autorités sanitaires.

L’Ituri demeure l’épicentre de la flambée, concentrant 91,2 % des cas confirmés et 83,6 % des décès. Le virus circule également dans les provinces voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, même si cette dernière n’a enregistré aucun nouveau cas confirmé depuis le 26 mai.

Les autorités ont toutefois confirmé un cas à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, située à près de 600 kilomètres du principal foyer épidémique. Les analyses effectuées sur la dépouille d’une femme de 24 ans, enceinte de six mois, se sont révélées positives au virus. Selon l’INSP, le corps avait été transporté clandestinement à moto depuis la zone de santé de Nia Nia, en Ituri, malgré le risque élevé de transmission lié aux dépouilles des victimes d’Ebola, notamment lors des rites funéraires.

Par ailleurs, un décès et un nouveau cas de contamination ont été signalés dans la province voisine du Haut-Uélé. Les autorités indiquent que la personne infectée a quitté la zone de santé de Nia Nia et est actuellement recherchée.

Malgré ces nouveaux signalements, les autorités sanitaires continuent de considérer que seules trois provinces sont officiellement affectées par l’épidémie, estimant que les cas enregistrés dans la Tshopo et le Haut-Uélé sont des infections « importées » depuis l’Ituri. Plusieurs personnes ayant été en contact avec les malades ont néanmoins été identifiées et certaines transférées en Ituri pour un suivi médical.

Transmise par contact avec les fluides corporels, la maladie à virus Ebola a fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des cinquante dernières années. En RDC, l’épidémie la plus meurtrière avait enregistré près de 2 300 décès entre 2018 et 2020.