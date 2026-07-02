Burkina Faso : Les ministres de la Sécurité de l’AES reçus par Traoré 

Le président du Burkina Faso et président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu mercredi à Ouagadougou les ministres chargés de la Sécurité des trois pays membres de l’Alliance, venus solliciter ses orientations dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’An 2 de la Confédération.

La délégation était composée du ministre d’Etat nigérien chargé de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, du secrétaire général du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile, Oumar Sogoba, représentant son ministre, ainsi que du ministre burkinabè de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana.

A l’issue de l’audience, Mahamadou Sana, porte-parole de la délégation, a indiqué que cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de la feuille de route de l’An 2 de l’AES. Il a précisé que les ministres étaient venus recueillir les orientations du président en exercice afin d’accélérer la mise en œuvre des priorités de la Confédération.

Selon lui, le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens constitue l’un des principaux axes de gouvernance retenus pour cette deuxième année de fonctionnement de l’AES.

Les travaux de la réunion ministérielle de Ouagadougou portent également sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre les trois Etats membres. Les participants doivent notamment examiner un protocole additionnel relatif à la sécurité intérieure ainsi que des mesures visant à harmoniser les procédures et les mécanismes de contrôle routier dans l’ensemble de l’espace confédéral.