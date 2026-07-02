Kenya : 1,6 milliard de dollars d’exportations supplémentaires vers l’Afrique d’ici 2030

Le Kenya pourrait augmenter de 1,6 milliard de dollars ses exportations vers les marchés africains d’ici à 2030, à condition de lever plusieurs obstacles au commerce régional, selon un rapport publié par l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD).

Cette évaluation, réalisée dans le cadre du programme de Développement industriel accéléré pour l’Afrique, estime que ce potentiel d’exportation intra-africain reste largement inexploité. Pour le concrétiser, le rapport préconise un meilleur accès des petites et moyennes entreprises au financement du commerce, le renforcement des infrastructures aux frontières ainsi que la mise en place de systèmes régionaux de paiement destinés à fluidifier les échanges transfrontaliers.

L’étude s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), présentée comme le principal levier de l’intégration économique du continent.

Parallèlement, les performances commerciales du Kenya continuent de progresser. Selon le Bureau national des statistiques, les recettes issues des exportations ont augmenté de 1,2 % au troisième trimestre 2025 par rapport à la même période de l’année précédente.

Les échanges avec les partenaires régionaux demeurent également soutenus. Au cours de cette période, le commerce entre le Kenya et les pays de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) a atteint 127,8 milliards de shillings kényans (près de 988 millions de dollars). Les échanges avec les États membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) se sont, quant à eux, élevés à 143,7 milliards de shillings (environ 1,11 milliard de dollars).

Le rapport identifie le thé noir, les produits agroalimentaires transformés ainsi que les industries manufacturières de petite taille comme les secteurs offrant les meilleures perspectives de croissance des exportations kényanes vers les marchés africains.