AES : Traoré défend les acquis de la Confédération des Etats du Sahel

Le président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le capitaine Ibrahim Traoré, a salué, dimanche, les avancées enregistrées par l’organisation à l’occasion de son deuxième anniversaire, mettant en avant le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Dans un message adressé aux populations des trois pays, le chef de l’Etat burkinabè a estimé que les résultats obtenus en deux ans sont tangibles. Il a notamment cité l’intensification de la coopération politique et diplomatique, une coordination accrue entre les forces armées dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que des progrès vers une intégration économique plus poussée et le renforcement des institutions confédérales.

Selon lui, ces acquis reposent sur la conviction que la sécurité et la prospérité des trois Etats sont indissociables. «Nous sommes un peuple, un espace et un destin commun», a-t-il affirmé.

Ibrahim Traoré a également insisté sur le fait que l’AES «n’est dirigée contre aucun peuple, aucune nation ni aucune organisation», la présentant comme un choix souverain de trois Etats déterminés à préserver leur intégrité territoriale, à lutter contre le terrorisme et à consolider leur indépendance.

Le président de la Confédération a toutefois dénoncé une «guerre économique et médiatique» visant, selon lui, à freiner le développement de l’organisation à travers des campagnes de désinformation. Il a appelé les populations à rester unies et vigilantes face à ce qu’il considère comme des tentatives de déstabilisation.

Abordant les relations avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Ibrahim Traoré a indiqué que les consultations se poursuivent afin d’établir un nouveau cadre de coopération fondé sur le respect mutuel, la souveraineté des États et la préservation de certains acquis régionaux, notamment la libre circulation des personnes et des biens.

Le capitaine Traoré a enfin souligné que ce deuxième anniversaire marque une nouvelle étape dans la construction de l’AES, avec pour priorités l’autodéfense collective, l’intégration économique, l’industrialisation, la souveraineté énergétique et alimentaire, la valorisation des ressources locales ainsi que le développement des capacités scientifiques, technologiques et industrielles.

Il a rendu hommage au président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, et au président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, pour leur engagement en faveur de la Confédération.