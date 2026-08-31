Tripoli : La Syrie rétablit officiellement sa présence diplomatique en Libye

La Syrie a officiellement renoué dimanche avec sa présence diplomatique en Libye, quatorze ans après la fermeture de son ambassade à Tripoli. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a marqué cette reprise lors d’une visite dans la capitale libyenne.

« Cette ambassade revient pour affirmer l’importance et la valeur de la relation syro-libyenne », a déclaré le chef de la diplomatie syrienne après ses entretiens avec son homologue libyen par intérim, Taher El-Baour. Il a également été reçu par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, à la tête du gouvernement libyen reconnu par l’ONU.

La réouverture doit notamment permettre de répondre aux besoins administratifs des Syriens installés en Libye durant les années de conflit. Selon l’agence officielle syrienne Sana, leur nombre est estimé à environ 200.000.

Les relations entre les deux pays s’étaient fortement détériorées après le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi en Libye. Tripoli avait alors rompu ses relations avec le régime de Bachar al-Assad.

Damas souhaite désormais relancer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine sécuritaire. Les deux parties sont convenues d’intensifier leur coordination contre l’immigration clandestine, le trafic de stupéfiants et les organisations terroristes, a précisé M. Chaibani.

La Libye avait également joué un rôle dans le conflit syrien. Au cours des dernières années de la guerre, des combattants et mercenaires liés aux différents camps syriens avaient été déployés sur le territoire libyen, dans le cadre du soutien apporté par la Russie et la Turquie à des forces rivales.

Une délégation envoyée par Damas avait déjà procédé, à la mi-août 2025, à la réouverture de l’ambassade syrienne à Tripoli, fermée depuis 2012. Les services consulaires n’avaient toutefois pas repris immédiatement leurs activités.