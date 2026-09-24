Libye : 52 décisions pour renforcer l’investissement étranger

Le ministère libyen de l’Économie et du Commerce a approuvé, mercredi 23 septembre 2026, 52 décisions portant sur des entreprises étrangères et des bureaux de représentation. Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités d’améliorer le climat des affaires et de stimuler les investissements dans le pays.

Les mesures adoptées concernent notamment l’ouverture de nouvelles succursales et de bureaux de représentation, ainsi que le renouvellement ou la prolongation d’activités déjà établies. Elles prévoient également plusieurs ajustements réglementaires destinés à mettre les opérations concernées en conformité avec la législation libyenne.

Les entreprises visées sont originaires de plusieurs pays, parmi lesquels la Turquie, l’Egypte, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la Chine, la Tunisie, la Jordanie et les Emirats arabes unis.

Leurs domaines d’activité couvrent un large éventail de secteurs, notamment les hydrocarbures, l’ingénierie, les infrastructures, l’aviation, le transport, la logistique, le commerce, les investissements, les technologies et différents services spécialisés.

Selon le ministère, ces décisions doivent contribuer à accroître la transparence, favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire et consolider les échanges économiques avec les partenaires étrangers.

Les autorités libyennes entendent par ailleurs poursuivre les réformes destinées à rendre l’environnement économique plus attractif et à développer de nouveaux partenariats internationaux, avec l’objectif de soutenir les projets de développement du pays