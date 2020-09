Paul Rusesabagina, héros du film « Hôtel Rwanda », a été arrêté lundi pour « actes de terrorisme », a annoncé le Bureau d’investigation du Rwanda (RIB).

Depuis 1996, il vivait hors du Rwanda, en Belgique puis au Texas. La fille adoptive de Rusesabagina, Carine Kanimba, a déclaré à l’Associated Press qu’elle lui avait parlé pour la dernière fois avant de s’envoler pour Dubaï la semaine dernière, mais qu’elle ne connaissait pas la nature de son voyage. Elle n’a pas fourni de preuves pour étayer son affirmation selon laquelle il avait été kidnappé.

« Avec la coopération de la communauté internationale, Paul Rusesabagina a été arrêté et est maintenant aux mains du RIB », a souligné Thierry Murangira, porte-parole adjoint du RIB dans une déclaration à la presse, sans toutefois donner de détails sur les circonstances de cette arrestation.

M. Murangira a précisé que Paul Rusesabagina qui a oeuvré à « un changement de régime à Kigali », faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international et était « soupçonné d’avoir financé et créé des groupes terroristes » opérant en Afrique des Grands Lacs.

Le mis en cause sera poursuivi notamment pour actes de terrorisme, des incendies, des enlèvements et des meurtres, commis sur le sol rwandais en juin et décembre 2018.

Par ailleurs, la Cour de cassation française tranchera le 30 septembre sur la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d’être le « financier » du génocide au Rwanda, qui a été arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale.