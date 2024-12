Algérie : Plusieurs morts dans de nouveaux affrontements entre l’armée et les indépendantistes du sud

Un terroriste s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar, et 9 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dans différentes opérations menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), durant la période du 11 au 17 décembre, indique jeudi un bilan opérationnel de l’ANP.

Toutefois, selon des sources qui ont contacté notre rédaction en Europe, au moins 15 militaires algériens ont été tués et une trentaine de blessés dans plusieurs opérations des forces armées algériennes.

Malgré d’importants moyens déployés par la quatrième région militaire pour réprimer les rebelles et pour soutenir les troupes de la 6ème région militaire, les opérations menées dans cette zone, sous les directives du chef de l’Etat-major des armées, le général Saïd Chengriha, se sont soldées par des actions répressives particulièrement cruelles contre les populations locales, y compris des civils innocents, d’après les rebelles indépendantistes.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et «grâce aux efforts des unités de l’ANP, le terroriste dénommé Benkhia Kouali dit Khouzaïm, s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, en sa possession un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions et d’autres effets, tandis que des détachements de l’ANP ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations», note le communiqué algérien.

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, «des détachements de l’ANP ont arrêté 515 individus et saisi 56 véhicules, 344 groupes électrogènes, 200 marteaux-piqueurs, 8 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d’or brut et de pierres, d’explosifs, d’outils de détonation et d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite».

Les récentes violences dans le sud de l’Algérie, en particulier dans les localités de Tinzaouatene, Timiaouine, Bordj Badji Mokhtar et Boughessa, ont mis en lumière la brutalité et l’incapacité de l’armée algérienne dans sa lutte de survie contre les groupes qui bataillent pour leur indépendance dans le sud du pays.