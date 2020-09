Soudan: accord définitif de paix avec les rebelles

La signature définitive de l’accord de paix entre le gouvernement soudanais et plusieurs groupes rebelles, paraphé fin août, est prévue le 2 octobre à Juba au Soudan du Sud, a annoncé dimanche l’agence de presse soudanaise SUNA.

« Le chef des médiateurs et conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité Tutkew Gatluak a annoncé que la signature définitive de l’accord de paix entre les parties soudanaises aura lieu le 2 octobre prochain dans la capitale Juba », a indiqué SUNA.

Les autorités soudanaises de transition et plusieurs chefs du Front révolutionnaire de libération (FRS), rassemblant des groupes rebelles, ont paraphé le 31 août un accord de paix historique visant à mettre fin à près de deux décennies de conflit qui ont fait des centaines de milliers de morts, en particulier au Darfour (ouest).

Prévoyant le démantèlement de ces mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières soudanaises, le texte aborde des questions aussi variées que la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir, ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés.

Créé en 2011 contre le régime du président soudanais Omar el-Béchir, le FRS est une coalition de groupes armés et mouvements politiques issus du Darfour et des Etats méridionaux du Kordofan-Sud et du Nil Bleu.