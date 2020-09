Burkina Faso: procédures claires pour la gestion des titres miniers (ministère des Mines)

La gestion des titres et des autorisations miniers obéit à «des procédures claires et compréhensives», grâce à la modernisation du cadastre minier, a indiqué mercredi à Ouagadougou, la Secrétaire générale du ministère en charge des Mines, Sétou Compaoré.

«Les usagers du cadastre minier sont désormais convaincus de la qualité des services fournis. Des procédures claires, rapides, simples et compréhensives sont au rendez-vous avec le cadastre modernisé», a indiqué mercredi la Secrétaire générale (SG) du ministère en charge des Mines, Sétou Compaoré.

Elle a expliqué que grâce à cette modernisation, «la gestion des instruments tels que les registres, les cartes, les formulaires et les archives se fait maintenant en toute aisance».

«L’application du principe, ‘‘premier venu, premier servi’’ ne souffre d’aucune contestation et surtout, le fichier des titres miniers et autorisations est assaini», a-t-elle indiqué.

Selon Sétou Compaoré, la modernisation du cadastre minier a consisté en sa mise en ligne, il est actuellement accessible à l’adresse : www.cadastreminier.bf. (AIB)