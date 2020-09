Niger : des dizaines de morts et des milliers de sinistrés 

Le bilan des pluies diluviennes au Niger fait état de dizaines de morts et des milliers de sinistrés.

Selon le ministre nigérien de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, M. Lawan Magagi, les pluies ont également détruit plus de 34.000 habitations sur l’ensemble du territoire national.

Ces pluies torrentielles ont causé, la semaine dernière, des dégâts importants et même des décès dans la ville de Niamey, a constaté une équipe de l’ANP, ce mercredi 09 septembre 2020 après un tour dans les quartiers de Saga et de l’Aéroport.

Ces fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale ont semé le désespoir auprès des populations en provoquant des inondations qui ont emporté des logements, des biens matériels et en dévastant des champs et des rizières dans les quartiers de la commune 4 (saga et aéroport).

Ces inondations ont fait plus de 330.000 sinistrés, 60 décès et plus de 5000 hectares de cultures emportées par les eaux.