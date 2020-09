Niger : le mandat de la Mission civile de l’Union Européenne au Niger prolongé jusqu’au 30 septembre 2022

Le mandat de la Mission civile de l’Union Européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) est prolongé jusqu’au 30 septembre 2022, selon un communiqué de ladite Mission publié à l’issue du Conseil de l’Union Européenne.

En plus de continuer à soutenir ses partenaires, notamment les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) du Niger afin de renforcer leurs capacités dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au pays et dans la sous-région du Sahel, la Mission aura, en outre, pour objectif d’endiguer la migration irrégulière et plus précisément la lutte contre les trafiquants, qui mettent la vie des migrants en péril.

La Mission aura également à consolider l’accompagnement de la Composante Police de la Force Conjointe du G5 Sahel, alors que sur un niveau politique, « EUCAP Sahel Niger réaffirmera son appui à la Loi de la Sécurité et la Stratégie Nationale de la Sécurité Intérieure en envisageant un dialogue stratégique régulier avec les hautes autorités des FSI ».

La Mission EUCAP Sahel Niger a été lancée en 2012, avec pour but de renforcer les capacités des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) du Niger dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Depuis, plus de 120 Européens, issus des forces de sécurité et des institutions civiles, ont été déployés en permanence au Niger et soutiennent les autorités à travers des formations, du conseil stratégique, ainsi qu’un appui matériel.

Basée à Niamey, la Mission entretient également une antenne à Agadez (Nord du Niger) afin d’assurer un soutien couvrant l’ensemble du pays. (ANP)