Somalie: accord sur les prochaines élections  2020/2021

Le gouvernement fédéral de la Somalie (FGS) et les États membres fédéraux (FMS) se sont mis d’accord vendredi sur les procédures électorales pour les prochaines élections parlementaires prévues fin 2020 et la présidentielle début 2021.

Dans une déclaration publiée à la suite d’une série de réunions, le président fédéral Mohamed Abdullahi Farmajo et les cinq présidents du FMS des États du Puntland, de Galmudug, de Hirshabelle, du sud-ouest et du Jubbaland ainsi que le maire de Mogadiscio ont déclaré la formation des commissions et des circonscriptions électorales.

« Le comité national de résolution des conflits, qui sera formé avant les élections, comprendra 21 membres et s’assurera que le quota de 30% alloué aux femmes dans les chambres législatives sera respecté », indique un communiqué publié par la Maison d’État de Mogadiscio.

« Les membres de la Chambre haute du Parlement (le Sénat) seront élus entre le 1er et le 10 décembre 2020 tandis que les membres de la Chambre basse (connue sous le nom de Golaha Shacabka – la chambre du peuple) seront élus du 10 au 27 décembre », selon le communiqué.

Par ailleurs, un attentat-suicide perpétré jeudi contre un poste de sécurité dans le centre de la capitale somalienne, Mogadiscio, a fait au moins deux morts et plusieurs blessés.