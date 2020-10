Côte d’Ivoire : campagne électorale de la présidentielle du 31 octobre 2020

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahim Coulibaly-Kuibiert, a lancé le top départ de la campagne électorale de la présidentielle du 31 octobre 2020 dans un message rendu public mercredi.

« La dernière étape avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s’ouvrira ce jeudi 15 octobre, à 00 heure, pour une durée de 15 jours et prendra fin le jeudi 29 octobre 2020, à minuit, soit 48 heures avant le scrutin », a indiqué le président de la CEI, invitant les quatre candidats officiels en course à battre campagne « librement et en toute légalité sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’auprès de la diaspora ivoirienne ».

Le portail d’information rappelle que le samedi 31 octobre 2020, 7 495 082 électeurs seront appelés à faire un choix entre le président en exercice Alassane Ouattara du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), Pascal Affi N’Guessan du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) et Kouadio Konan Bertin (Indépendant et dissident du PDCI).

Le commissaire divisionnaire Aristide Adon, présentant le plan de sécurisation de cette échéance sur l’ensemble du territoire, a annoncé, lors d’un séminaire à Abidjan, que 34.939 agents des forces de l’ordre ont été déployés dans le cadre de cette opération.

« Barrissement de l’éléphant’’, c’est le nom de l’opération mise en œuvre pour sécuriser l’élection présidentielle du 31 octobre.