MAROC : ouverture de trois consulats généraux à  Dakhla

La République de Guinée Équatoriale, la République de Guinée-Bissau ainsi que la République du Burkina Faso, ont ouvert vendredi des consulats généraux à Dakhla, ville saharienne, située dans le sud du Maroc.

La cérémonie des inaugurations de ces consulats s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de ses homologues équato-guinéen, Simeón Oyono Esono Angue, bissau-guinéenne, Mme Suzi Carla Barbosa et burkinabè, M. Alpha Barry.

Plusieurs représentations consulaires ont été inaugurées à Dakhla en 2020 dont le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier, le consulat général de la Guinée le 17 du même mois, le consulat général de la République de Djibouti le 28 février et le consulat général de la République du Liberia le 12 mars 2020.