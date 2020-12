Libye : les représentants libyens vont tenir une réunion à Ghadamès pour mettre fin à la division

Selon un communiqué officiel, les travaux de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, tenue du 23 au 28 courants à Tanger, ville au nord du Maroc, ont été sanctionnés par l’accord sur la tenue d’une réunion de la Chambre dans la ville de Ghadamès, juste après le retour de ses membres en Libye.

Cette réunion aura pour but de décider de « tout ce qui est à même de mettre fin à la situation de division au niveau de la Chambre des représentants de manière à lui permettre de mener à bien ses missions », selon le communiqué finale lu lors de la clôture de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, avec la participation de 123 députés, affirmant que le siège constitutionnel de la Chambre des représentants est la ville de Benghazi.

Le communiqué a fait part de la détermination à aller de l’avant pour mettre fin à la situation de conflit et de division au sein de toutes les institutions, et de préserver l’unité du pays et sa souveraineté sur tout son territoire, appelant à impulser la voie de la réconciliation nationale, au retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées de force, et à la réparation des dommages.

Les participants ont également exprimé, dans le communiqué, leur entière disposition à interagir de manière positive avec l’ensemble des résultats du processus de dialogue, et ce conformément à la déclaration constitutionnelle, ses modifications et l’Accord politique libyen, saluant toutes les avancées positives réalisées à travers la Commission 5+5.

Ils ont, en outre, affirmé leur engagement à tenir des élections présidentielles et parlementaires selon un cadre constitutionnel, et à mettre fin le plus rapidement possible à la période de transition, de manière à ne pas dépasser une année après la tenue de la réunion de la Chambre des représentants.