Nigeria : la France condamne l’attaque contre des civils dans l’État du Borno

La France a condamné, lundi, avec la plus grande fermeté le meurtre d’au moins 110 civils lors d’une attaque perpétrée le 28 novembre dans l’État du Borno, au nord-est du Nigeria.

« La France renouvelle son soutien aux autorités du Nigeria et aux autres pays du bassin du Lac Tchad dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation de la région », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Au moins une centaine de civils ont été tués samedi dans une attaque perpétrée par des membres présumés du groupe terroriste Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria, selon un bilan fourni par le coordinateur humanitaire de l’ONU au Nigeria, Edward Kallon.

L’attaque s’est produite dans une rizière située à moins de dix kilomètres de Maiduguri, la capitale de l’Etat du Borno, où se déroulaient les premières élections locales organisées depuis le début de l’insurrection de Boko Haram en 2009. Depuis, on dénombre plus de 36.000 tués et plus de deux millions de personnes ont dû fuir leur foyer.