Ouganda : 3,3 millions de dollars pour protéger la biodiversité

La Banque mondiale et le gouvernement du Royaume de Suède ont récemment octroyé une subvention de 3,3 millions de dollars au gouvernement ougandais pour protéger la biodiversité de la région Albertine et améliorer la gestion de la ressource faunique et des réserves forestières de cette aire protégée.

La subvention sera versée sur une période de deux ans par le biais du Fonds fiduciaire multi-donateurs de l’Ouganda (MDTF), un fonds administré par la Banque mondiale, dont la Suède en est le premier bailleur de fonds.

Le rift albertin couvre également une partie de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), le système forestier du rift albertin est le plus important d’Afrique en termes de biodiversité.