Maroc : les USA reconnaissent officiellement la marocanité du Sahara occidental   

Dans une série de tweets, le président américain Donald Trump a annoncé avoir signé une proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le « Sahara occidental », estimant que la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara, qualifiée de « sérieuse », « crédible » et « réaliste », est « la seule base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables ».

Le président américain a également annoncé que le Maroc et Israël ont accepté d’établir des relations diplomatiques « complètes » entre eux.

Enfin, Donald Trump a conclu cette série de tweets en affirmant : « Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc de reconnaître sa souveraineté sur le Sahara ».