Somalie: le bilan de l’attentat suicide s’élève  à 16 morts 

Seize personnes, dont quatre officiers supérieurs de l’armée somalienne, ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l’attentat-suicide perpétré vendredi devant le stade de Galkayo, dans l’État de Galmudug, dans le centre de la Somalie, où le Premier ministre Mohamed Hussein Roble devait prononcer un discours, selon un nouveau bilan annoncé samedi de source sécuritaire.

Le groupe jihadiste somalien d’Al Shabab, affilié à al-Qaida, a revendiqué cette attaque perpétrée par un kamikaze qui s’est fait exploser.

« Je condamne fermement l’acte de terreur abominable qui a visé nos courageux soldats et civils innocents à Galkayo aujourd’hui », a déclaré Roble.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également condamné samedi cet attentat qui a fait de nombreuses victimes et a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés..