Les exportations de l’Ethiopie ont totalisé au cours des cinq derniers mois 1,33 milliard dollar dans les secteurs de l’agriculture, des mines, de l’industrie et autres filières.

Le ministère du Commerce et de l’Industrie avait fixé comme objectif initial d’atteindre 1,4 milliard dollars, notant que l’agriculture représente 62 des réalisations au cours des cinq derniers mois, suivie par les mines et l’industrie qui ont contribué respectivement avec 23% et 12% dans le total des exportations.