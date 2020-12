Mali: Décès du leader de l’opposition Soumaïla Cissé

Le leader de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, est décédé ce vendredi en France, suite à la Covid-19.

Soumaïla Cissé, 71 ans, avait été enlevé par des jihadistes, en mars dernier alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou (Nord-Ouest). Il a été retenu en otage pendant six mois, avant d’être libéré en octobre.

Fondateur de l’Union pour la République et la Démocratie, Soumaila Cissé fut député et ancien président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ancien chef de l’opposition parlementaire, il a été deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle. Aux scrutins présidentiels de 2013 et 2018, il s’était incliné face à Ibrahim Boubacar Keïta.