Mali : élargissement de la coopération avec la Russie 

La coopération entre le Mali et la Russie, vieille de plus de 60 ans, connaîtra bientôt une densification et devra couvrir un spectre plus large de domaines prioritaires, a confié, lundi après-midi, l’ambassadeur de Russie au Mali, Igor Gromyko, à la sortie d’une audience que le président de la Transition, Bah N’Daw, lui a accordée à la Villa des Hôtes, selon l’AMAP.

« Pendant notre rencontre, j’ai dit que nous étions prêts à développer la coopération tous azimuts y compris dans les sphères économique, militaire, technique et dans d’autres domaines », a révélé le diplomate russe, revenant sur quelques exemples qui confirment l’excellence des relations qu’entretiennent les deux pays.

Il s’agit du tout récent déplacement à Bamako de la délégation de l’Association de la coopération économique de Russie avec les pays africains, de la remise, il y a quelques jours à notre pays par la Russie, d’un hélicoptère de combat.

Une date charnière de ces relations, rappelle Igor Gromyko, est la participation, en octobre 2019, de l’ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au Sommet Russie-Afrique.

Plus concrètement, le pays de Vladimir Poutine est prêt à partager avec le Mali son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme qu’il a acquise en Russie et à l’étranger. « Le format de notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, en principe, est établi dans le cadre du groupe russo-malien de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé », a souligné le diplomate russe, rappelant que la dernière réunion de ce groupe s’est tenue à Moscou en décembre 2019. Il a espéré que Bamako accueille la prochaine rencontre de ce groupe de travail en 2021.

Igor Gromyko a assuré que les questions de lutte contre le terrorisme demeureront une priorité pour les dirigeants maliens et russes. (AMAP)