Khartoum : le département d’État américain a officiellement annoncé l’activation de l’immunité souveraine du Soudan 

Le département d’État américain a annoncé mercredi dans un communiqué l’activation officielle de l’immunité souveraine du Soudan par le département d’État américain et le déblocage de fonds d’indemnisation estimés à 335 millions de dollars pour les victimes des attentats à la bombe dans les ambassades américaines au Kenya , en Tanzanie et le destroyer Cole.

» Cette étape historique est possible grâce aux actions courageuses du peuple soudanais, qui a placé son pays sur la voie de la démocratie et de la prospérité économique « .

La déclaration a indiqué que la promulgation de cette législation représente un changement fondamental dans les relations du Soudan, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec l’ensemble de la communauté internationale, car elle supprime un obstacle majeur à la pleine réintégration du Soudan dans l’économie mondiale en réduisant le risque de rattachement des avoirs du Soudan, ouvrant la possibilité d’une augmentation substantielle des échanges et des investissements.

Nous félicitons le peuple soudanais pour son insistance continue sur la liberté, la paix et la justice, et nous félicitons le Premier Ministre Hamdouk et le Gouvernement de transition pour leur courage dans la promotion à la fois des aspirations du peuple qu’ils servent et de la cause de la paix régionale. (SUNA)