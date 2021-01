Côte d’Ivoire : monnaie ECO

La Côte d’Ivoire s’engage formellement à adopter le nom ECO en remplacement du Franc CFA dans le cadre du projet de mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO, selon la presse.



Le gouvernement a en effet autorisé le 6 janvier le président Alassane Ouattara à ratifier l’accord de coopération signé en décembre 2019 entre les Etats de l’UEMOA et l’Etat français portant sur la réforme du Franc CFA, un accord qui intègre ce changement de dénomination.



Ainsi, l’ECO, dans sa version UEMOA, sera mis en place sur la base de la réforme du Franc CFA qui maintient la parité fixe avec l’Euro et la garantie de la France avec comme changements majeurs la centralisation des réserves de changes dans la zone (et non plus au sein du trésor français) ainsi que le retrait de représentants de la France dans ses instances de gouvernance.