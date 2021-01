Tchad : un don de 11,26 millions de dollars (BAD)

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un don de 11,26 millions de dollars américains au Tchad pour le financement du Projet d’éducation des filles et d’alphabétisation des femmes (PEFAF).

Le projet sera financé sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) de la Banque et sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans par le ministère tchadien de l’Éducation nationale et de la Promotion civique (MENPC), en coordination avec les partenaires actifs dans le secteur de l’éducation, les organisations de la société civile et les jeunes. Il bénéficiera d’une contribution non-monétaire du gouvernement tchadien à hauteur de 404,9 millions de FCFA (713 000 dollars).