Tchad : le président Déby est investi pour la présidentielle d’avril 2021

Le président tchadien Idriss Déby Itno est investi comme candidat à la présidentielle d’avril prochain par son parti politique le Mouvement patriotique du salut (MPS).

« Jeunes, femmes, acteurs politiques, artistes, bref les Tchadiennes et Tchadiens de divers horizons, en leur âme et conscience, ont appelé à ma candidature. C’est le prolongement de la dynamique populaire. J’ai décidé de répondre favorablement à cet appel », a déclaré le président-candidat dans son discours d’investiture. « C’est après une mûre et profonde introspection que j’ai décidé de répondre favorablement à cet appel, cet appel du peuple. Je parle bel et bien de l’appel du peuple et je mesure le poids sémantique et sémiologique de chaque mot », a-t-il précisé le samedi dernier.

Le chef de l’État tchadien Idriss Déby Itno se présentera pour un sixième mandat à l’élection présidentielle, après 30 ans au pouvoir.

Le Tchad, avec les forces françaises de Barkhane, reste une pièce maitresse au Sahel dans la lutte contre le terrorisme jihadiste et le grand banditisme.