Afrique du Sud : Qatar Airways va augmenter la fréquence de ses vols

La compagnie aérienne a annoncé, jeudi, qu’elle envisage d’augmenter la fréquence de ses vols desservant l’Afrique du Sud, alors que plusieurs pays dans le monde imposent des restrictions de voyage sur ce pays d’Afrique austral.



Qatar Airways assurera, d’ici mars prochain, un total de 28 vols hebdomadaires au départ des principales villes sud-africaines, a indiqué le transporteur national qatari.



Il a précisé que « le Cap passera à sept vols hebdomadaires, Durban à trois vols hebdomadaires, tandis que Johannesburg sera desservie avec 18 vols hebdomadaires, offrant aux passagers des options de voyage plus flexibles et plus fiables ».