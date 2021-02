Burkina Faso: huit personnes tuées dans une attaque islamiste

Au moins huit personnes ont été tuées jeudi dans une attaque du groupe jihadiste au nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, selon une source sécuritaire et un élu local.

« Des individus armés ont intercepté ce jeudi matin un car de transport en commun qui reliait Markoye à Dorbel au Niger. Au moins huit personnes ont été tuées et autant de blessés ont été enregistrés », a déclaré à la presse une source sécuritaire sous couvert d’anonymat.

Les individus armés, « certainement des membres des groupes terroristes qui sévissent dans la région, se sont enfuis avant le déploiement des renforts », a affirmé cette source, assurant que « des opérations de ratissage sont en cours ».

C’est « un véhicule de transport mixte (personnes et marchandises) qui a été ciblé par les terroristes. Ils ont tiré sur le véhicule et tué sept personnes. Une autre personne a été abattue par les assaillants lors de leur fuite », a de son côté expliqué un élu local.

Cette attaque a été confirmée par le ministère de la Communication.

A l’instar de ses voisins le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté, depuis 2015, à des violences jihadistes et intercommunautaires qui ont fait plus de 1.200 morts et un million de déplacés.

Lundi, le président tchadien Idriss Deby Itno a annoncé l’envoi de 1.200 soldats dans la zone dite des « trois frontières », entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour lutter contre les jihadistes, en marge d’un sommet des cinq pays du Sahel avec la France à N’Djamena.