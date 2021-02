Nigeria : 16 morts lors des attaques jihadistes au mortier 

Seize personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées, mardi, par des jihadistes qui ont tiré au mortier sur Maiduguri, la capitale l’Etat du Borno, dans le nord-est du Nigeria, selon un bilan des sources sécuritaires.

« Le nombre de personnes tuées est désormais de 16. Des dizaines ont été blessées et le bilan pourrait encore s’alourdir », a déclaré à des médias Umar Ari, un milicien pro-gouvernemental impliqué dans la lutte contre les groupes jihadistes.

Des combattants jihadistes sont parvenus à franchir des fossés protégeant Maiduguri, pour pénétrer dans Kaleri, dans la périphérie de la ville, mardi en fin d’après-midi. Par la suite, ils ont lancé des obus, dont deux ont atteint les quartiers peuplés.

Par ailleurs, dix-huit personnes ont été tuées et de nombreuses personnes blessées dans des attaques perpétrées par des « bandits » dans l’État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Les bandits sont arrivés à moto et ont envahi plusieurs villages des districts d’Igabi et de Chikun dans la nuit de mardi à mercredi, tirant sur des habitants, incendiant des maisons et volant du bétail, a déclaré jeudi Samuel Aruwan, le ministre local pour la sécurité intérieure de l’État de Kaduna dans un communiqué.

Selon Samuel, ces attaques ont été commises en représailles à des « opérations aériennes ciblées » menées contre les « bandits » qui terrorisent les populations, volent le bétail et procèdent à des kidnappings de masse dans le nord-ouest et le centre-ouest du Nigeria.