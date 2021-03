Libye : visite officielle du président tunisien

Le président tunisien Kais Saied effectue ce mercredi, une visite d’Etat d’une journée en Libye, pour relancer la coopération avec ce partenaire économique de premier plan, selon un communiqué de la présidence de République tunisienne.

M. Kais Saied, qui était accompagné par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a été accueilli à l’aéroport de la capitale Tripoli par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre « du soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye », vise à « renforcer le processus de coopération entre la Tunisie et la Libye en développant solidarité, pour plus de stabilité et prospérité », a indiqué la présidence tunisienne.

Cette visite intervient après la prestation de serment du chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Dbeibah.