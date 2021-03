Rwanda : 2 millions d’euros pour le développement du Café

Le Rwanda vient de bénéficier d’un financement de 2 millions d’euros de la part de l’Union européenne (UE) pour le développement de la filière café à travers le projet «Rwanda Ikawa Nziza Cyane», mis en œuvre par l’ONG américaine à but non lucratif TechnoServe.



S’étendant jusqu’en 2025, cette initiative ambitionne d’améliorer la qualité des fèves et de renforcer les capacités des acteurs au niveau de toutes les étapes de la chaîne de valeur des producteurs au transformateurs en passant par les exportateurs.



Elle vise également à appuyer les institutions financières afin qu’elles puissent accroître leur soutien à la filière café qui représente la première source de devises du secteur agricole.