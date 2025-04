Niger : Quinze terroristes tués lors d’opérations militaires dans l’ouest

L’armée nigérienne poursuit ses efforts de sécurisation dans l’ouest du pays, où elle affirme avoir neutralisé quinze terroristes lors d’opérations menées dimanche dernier.

Dans son bulletin hebdomadaire publié mercredi, l’armée du Niger annonce avoir mené deux opérations distinctes qui ont permis d’éliminer quinze combattants armés dans l’ouest du territoire.

La première intervention s’est déroulée le long de l’axe Dargol-Bangno-Tchékirey-Goundey, où treize individus ont été tués. Un poste logistique ennemi, utilisé pour la fabrication d’engins explosifs et le harcèlement des convois militaires, a également été démantelé. La seconde opération, menée dans le village de Darabangou, a conduit à la neutralisation de deux autres terroristes, selon les autorités.

L’armée indique par ailleurs qu’un vaste ratissage est en cours pour retrouver les auteurs d’une double attaque survenue le 8 avril dans les villages de Dibblo et Katanga, également situés dans l’ouest du pays.

Le Niger est régulièrement ciblé par des groupes armés jihadistes, notamment Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), actifs dans la région du lac Tchad et le long des frontières avec le Mali et le Burkina Faso.

Face à la menace, Niamey s’est engagé aux côtés de ses voisins maliens et burkinabè avec lesquels il forme la Confédération des États du Sahel. Les Etats membres de cette alliance ont décidé de créer une force conjointe de 5 000 hommes. Des opérations militaires coordonnées sont déjà en cours dans plusieurs zones frontalières.