RDC : Des milliers d’enfants victimes de violences sexuelles en deux mois, alerte l’Unicef

L’Unicef tire la sonnette d’alarme sur l’ampleur inédite des violences sexuelles contre les enfants dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dénonçant une « crise systémique ».

« Le taux de violences sexuelles visant les enfants n’a jamais été aussi élevé », a déclaré James Elder, porte-parole de l’Unicef, lors d’un point de presse tenu depuis Goma. Selon l’agence onusienne, des milliers d’enfants ont été victimes de viols et d’abus sexuels en janvier et février 2025, représentant entre 35% et 45% des quelque 10.000 cas enregistrés sur cette période.

« Ce n’est pas une série d’incidents isolés, mais une tactique délibérée de terreur : une arme de guerre », a insisté Elder, évoquant même des tout-petits parmi les victimes. Il a notamment raconté le cas bouleversant d’une fillette de 13 ans, violée, tombée enceinte, et contrainte à subir une césarienne « à cause de son petit corps ».

Face à cette « urgence humanitaire », l’Unicef appelle à des « mesures collectives immédiates », tant pour la prévention que pour la prise en charge des survivants. L’organisation plaide également pour que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice.

Depuis plus de trente ans, l’est de la RDC est déchiré par des conflits armés. Mais la situation s’est détériorée ces derniers mois, notamment après la prise des villes de Goma et Bukavu par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa et plusieurs sources onusiennes.