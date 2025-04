Mali : Abdoulaye Daffé prend ses fonctions de vice-président de la BOAD après un entretien avec le président

Jeudi après-midi, au palais de Koulouba, le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a reçu le nouveau vice-président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Abdoulaye Daffé, en présence du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou. Cette rencontre a marqué l’entrée en fonction de M. Daffé et a été l’occasion pour lui de recevoir des conseils et des encouragements de la part des autorités maliennes.

A l’issue de l’audience, Abdoulaye Daffé a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée, soulignant que sa nomination à ce poste constituait non seulement un honneur personnel, mais aussi un signe de reconnaissance pour la Banque de Développement du Mali (BDM-SA), dont il a été longtemps directeur général. Il a également insisté sur l’importance de cette nomination pour toute la communauté bancaire du pays.

Le vice-président de la BOAD a révélé que le chef de l’Etat malien l’avait félicité et encouragé à renforcer la présence de la BDM-SA au sein de l’institution sous-régionale. « Le président m’a conseillé de veiller à ce que la BDM-SA soit pleinement représentée dans les actions et dans la vision de la BOAD », a-t-il précisé.

Abdoulaye Daffé qui succède à Moustapha Ben Barka, dont le mandat est arrivé à son terme, assure apporter sa contribution à la définition de la vision et des orientations de la BOAD pour les années à venir, tout en prenant en compte les priorités des pays membres.