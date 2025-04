Somalie : Le retour des shebab ravive la crise humanitaire

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) alerte sur une nette aggravation des combats en Somalie, qui entraîne un afflux de blessés dans plusieurs établissements de santé.

La situation humanitaire se dégrade rapidement en Somalie, où les hôpitaux sont dépassés par l’arrivée massive de blessés, conséquence d’une forte reprise des hostilités entre forces gouvernementales et combattants shebab, selon un communiqué publié vendredi par le CICR.

« Plusieurs régions font face à une escalade marquée des violences », indique l’organisation, qui a livré du matériel médical d’urgence à vingt hôpitaux. À Mogadiscio, l’hôpital Madina a traité 203 blessés par armes au premier trimestre 2025, soit une hausse de 26 % par rapport aux trois mois précédents.

Les jihadistes shebab, affiliés à Al-Qaïda, sont repassés à l’offensive après une période de repli en 2022 et 2023. Les affrontements se sont intensifiés depuis mars dans les régions de Moyenne-Shabelle et Shabelle Inférieur, autour de la capitale, ainsi que dans le nord, dans les zones de Bari, Sool et Sanaag.

Au-delà des conséquences médicales, le CICR s’inquiète des déplacements massifs de populations. Plus de 100 000 personnes ont fui leur domicile depuis le début de l’année. Une sécheresse imminente et le manque de financements humanitaires risquent d’aggraver une crise déjà alarmante.

La situation sécuritaire reste volatile : début avril, des obus de mortier ont été tirés près de l’aéroport de Mogadiscio, et une bombe artisanale a récemment visé de peu le convoi présidentiel. Ces incidents soulignent la fragilité du pouvoir face à une menace jihadiste persistante.