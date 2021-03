Mali: 6 morts dans une frappe de la force Barkhane

Six islamistes ont été tués et trois motos détruites le jeudi, dans le nord-est du Mali, après une frappe de la force antijihadiste française Barkhane. Ces six morts sont originaires de Talataye, une localité entre Gao et Ménaka.

La force Barkhane a publié un communiqué concernant la localisation du groupe terroriste, à 60 km au nord d’Indélimane.

« Après une phase de renseignement et d’identification ayant permis de caractériser la présence et le regroupement de GAT » (groupes armés terroristes), Barkhane a « procédé à une frappe neutralisant » un tel groupe, a souligné Barkhane.

Certaines personnes qualifient cette frappe de bavure, décrivant les six morts de jeunes chasseurs partis à moto !!