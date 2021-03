Niger : 13 morts dans des attaques terroristes dans l’ouest du pays

Le bilan des attaques terroristes du mercredi fait état de 13 civils tués par des hommes armés.

Les assauts ont été perpétrés contre trois villages dans la région nigérienne de Tillabéri, proche de la frontière avec le Mali, a affirmé jeudi soir sur la télévision publique le gouverneur de la région de Tillabéri, Ibrahim Tijani Katiella.

Les terroristes, venant en nombre sur des motos, ont attaqué trois villages, mercredi après-midi aux environs de 17h30 heure locale (16h30 GMT), tuant six personnes à Zibane-Koira Zéno, une personne à Zibane-koira Tégui et six autres à Gadabo, a déclaré M. Katiella.

Plusieurs habitations ont été incendiées et enlevé des troupeaux de bétail ont été enlevés.

Cette tuerie intervient quelques jours après le massacre de 137 personnes dimanche dernier par des groupes terroriste dans la région de Tahoua.