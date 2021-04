RDC : la BM octroie un financement de 500 millions de dollars pour améliorer l’accès aux infrastructures et aux services

La Banque mondiale (BM) a accordé à la République démocratique du Congo (RDC) un financement de 500 millions de dollars pour améliorer l’accès aux infrastructures et aux services dans la capitale Kinshasa.

Le financement, alloué par l’Association internationale de développement (IDA), est destiné au Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine à Kinshasa intitulé « Kin Elenda », indique un communiqué de la banque, notant que le projet permettra de renforcer les capacités institutionnelles de gestion urbaine et d’améliorer l’accès aux infrastructures et aux services et d’ouvrir des perspectives socio-économiques à la population de Kinshasa.

Selon le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Jean-Christophe Carret, cité par la radio onusienne +Okapi+, ce projet va contribuer à « résoudre les difficultés d’accès aux services de base et à réduire l’exclusion socio-économique dans les zones urbaines ».