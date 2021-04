Djibouti : câble sous-marin de fibre optique pour les Télécoms

L’opérateur des télécommunications de Djibouti, Djibouti Telecom, a officiellement mis en service son extension du câble sous-marin de fibre optique Djibouti Africa Regional Express 1 (DARE1).

« Il s’agit d’une nouvelle étape dans la stratégie de notre gouvernement visant à faire de Djibouti une plaque tournante pour les systèmes de câbles internationaux […] l’atterrissage et l’hébergement de plus de 8 câbles à Djibouti a donné à notre pays la précieuse distinction d’être le pays le plus connecté et un centre technologique pour l’Afrique subsaharienne », a déclaré Radwan Abdillahi Bahdon, le ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications.

Le projet DARE1 a été initié en 2016 avec l’ambition de révolutionner l’offre de connectivité dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est et du Moyen-Orient. Long de 4.900 kilomètres, le câble construit par TE SubCom atterrit dans les villes de Dar es Salaam (Tanzanie), Mombasa (Kenya), Mogadiscio (Somalie), Bossaso (Puntland), Berbera (Somaliland), Mocha (Yemen) et Djibouti City (Djibouti).