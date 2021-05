Ethiopie : ouverture d’un bureau turc de MUSIAD 

L’Association des industriels et hommes d’affaires indépendants de Turquie (MUSIAD) a finalisé les préparatifs pour l’ouverture d’un bureau en Ethiopie en vue de faciliter les contacts entre les entrepreneurs des deux pays, a annoncé le représentant de l’association à Addis-Abeba.

L’association compte 11 000 hommes d’affaires, 50 000 entreprises, 1,6 million d’employés, et dispose de 87 bureaux dans plusieurs villes turques et plus de 149 représentations à travers le monde.

Les investissements de la Turquie en Ethiopie s’élèvent actuellement à 2,5 milliards de dollars. Le commerce bilatéral annuel entre la Turquie et l’Éthiopie totalise quant à lui quelque 650 millions de dollars.