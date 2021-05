Burkina Faso : Quinze personnes tuées à Tin-Akoff lors d’une attaque

Quinze personnes ont été tuées mardi, dans une attaque terroriste à Tin-Akoff, dans l’extrême Nord du Burkina Faso, ont indiqué les forces sécuritaires.

15 personnes ont été tuées et une autre blessée dans la nuit du mardi 18 mai 2021 à Adjarara à 7 km de Tin-Akoff dans la province de l’Oudalan (Nord), a écrit le gouverneur de la région du Sahel, le Colonel-major Salfo Kaboré, mercredi, dans un communiqué.

Les victimes assistaient à un baptême quand, des individus armés ont fait irruption dans le village avant d’ouvrir le feu sur elles.

La commune de Tin-Akoff a été secouée ces dernières semaines par des attaques, malgré le démantèlement de base terroriste dans la localité.

Trois personnes ont péri et des habitats ont été brûlés le 8 mai 2021 lors du passage de terroristes à Menzouri, un village situé à 5 km de Tin-Akof.

Le 11 novembre 2020, 14 militaires burkinabè ont été tués et 8 autres blessés dans une embuscade terroriste.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes jihadistes, dont le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (affilié à Al-Qaïda) et le groupe Etat islamique au Grand Sahara.

Ces attaques ont fait quelque 1.300 morts et contraint un million de personnes à fuir leur foyer.