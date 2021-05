Pipeline : construction d’un oléoduc entre le Bénin et le Niger 

Le Bénin vient de lancer les travaux de réalisation du pipeline d’export Niger-Bénin, qui devra relier le site d’extraction de l’or noir d’Agadem (Niger) au port de Sèmè-Kpodji du Bénin.

Cotonou a emboité ainsi le pas à Niamey dans la construction du pipeline d’export les reliant et qui sera construit par la société chinoise West African Oil Pipeline Benin Company (Wapco Benin).

« Cet oléoduc long de 1 980 km, dont plus de 650 km au Bénin, permettra d’évacuer vers le marché international, le pétrole brut aussi bien du Niger et probablement d’autres pays « , a indiqué le ministre béninois en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, se réjouissant que son pays va devenir un hub en matière d’exportation de pétrole brut en Afrique de l’Ouest.

Le démarrage des travaux de ce pipeline au Bénin intervient 20 mois après son lancement au Niger.