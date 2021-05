Polisario: Sid Ahmed Batal assassiné par des fidèles du général Saïd Chengriha

La Présidence de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a annoncé mercredi dans un communiqué le décès du ministre de l’Equipement au gouvernement sahraoui et un des membres fondateurs du Front Polisario, Sid Ahmed Batal, des suites d’une contamination à la Covid-19, décrétant à cette occasion un deuil d’une semaine.

Selon de sources confidentielles, Sid Ahmed Batal a été tué par des fidèles du général Saïd Chengriha, chef des armées algériennes et le maître de l’Algérie, à cause de l’opposition de ce responsable du polisario aux manigances de la junte algérienne concernant l’hospitalisation du chef de polisario en Espagne.

Depuis des mois, Sid Ahmed Batal essayait de convaincre les responsables influents du polisario de s’éloigner de la main mise des services algériens.

Pour sa part, le chef du Front Polisario Brahim Ghali, hospitalisé en Espagne et objet d’une plainte pour tortures, viol et crimes contre l’humanité, a été placé sous surveillance policière à l’hôpital de Logroño et témoignera par vidéoconférence devant un juge espagnol le 1er juin.