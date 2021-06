Burkina Faso : 8 terroristes tués par l’armée 

Huit terroristes islamistes ont été éliminés et trois capturés, lors d’opérations militaires menées par l’Armée burkinabè et le bataillon du G5 Sahel dans le nord et l’est du pays, a annoncé mardi l’Etat-major de l’armée.

« Le 28 mai, dans le cadre de l’exécution de ses missions, le bataillon G5 du Sahel du Burkina Faso a effectué une mission de reconnaissance offensive dans la zone de Tasmakat, province de l’Oudalan » dans le nord, selon l’Etat-major.

« Au cours de cette action, cinq terroristes ont été neutralisés », selon un communiqué de l’Etat-major qui précise que « trois suspects ont été appréhendés et remis à la gendarmerie pour des investigations, et de l’armement et divers matériels ont été récupérés ».

Deux autres jihadistes ont été abattus lors d’opérations de ratissage exécutées par les unités d’intervention de l’armée suite à l’attaque, le 27 mai, contre des populations de Tialbonga dans la région de l’Est, ajoute la même source qui fait état d’un autre « terroriste » tué par le détachement militaire de Kelbo, dans la province du Soum, lors d’un ratissage après une attaque contre les supplétifs de l’armée de Gasbolé (nord).

Depuis le 5 mai, les forces armées burkinabè ont lancé, face à la recrudescence des attaques jihadistes attribuées au groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et à l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS), une opération d’envergure dans les régions du Nord et du Sahel, qui ont permis de neutraliser « au moins une quarantaine de jihadistes », selon des sources sécuritaires.