Algérie : le FLN en tête avec 105 sièges

Le Front de Libération Nationale (FLN), parti au pouvoir en Algérie, a remporté les élections législatives anticipées de samedi dernier.

Selon les résultats préliminaires annoncés mardi par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, le FLN a remporté 105 sièges sur les 407, suivi des Indépendants avec 78 sièges, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 64 sièges et du Rassemblement démocratique (RND) avec 57 sièges.

Quant au Front « El Moustakbal », il a remporté 48 sièges et le Mouvement El Bina 40.

Huit autres formations politiques seront représentées dans la nouvelle chambre basse du Parlement. Il s’agit du Front de la bonne gouvernance qui a remporté 3 sièges, au même titre que le parti « Sawt Al Chaâb » (voix du peuple).

Le parti de la Justice et du développement n’a remporté que 2 sièges, soit le même score que le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) et « Al Fadjr Al Djadid ».

Trois autres partis ont remporté un siège chacun. Il s’agit d’Al Djazair Al Djadida (nouvelle Algérie), le parti Al Karama et Jil Jadid.

Ces législatives ont été marquées par un taux d’abstention record, selon l’ANIE. Seulement 23,03 % des 24,3 millions d’électrices et électeurs algériens se sont rendus dans les 61.543 bureaux de vote, répartis sur 13.000 centres. La participation avait atteint 35,70% lors des dernières législatives de 2017 et 42,90% en 2012.