Côte d’Ivoire : la BM débloque 250millions de dollars pour l’agriculture

La Banque mondiale vient de débloquer un financement de 250 millions de dollars pour soutenir un projet de développement du secteur vivrier et la création de milliers d’emplois en milieu rural.

D’un montant total de 250 millions de dollars des Fonds de l’Association internationale de développement (IDA), le Projet de Développement des Chaînes de Valeur Vivrières (PDC2V) vise d’une part, à lever les contraintes majeures à la croissance du secteur agro-alimentaire et d’autre part, à stimuler le développement de chaînes de valeurs vivrières plus inclusives, résilientes et compétitives, a indiqué vendredi un communiqué de la BM.

Le PDC2V offrira de réelles opportunités de partenariats privés entre les acteurs des chaînes de valeur ciblées, notamment le manioc, l’horticulture, l’aquaculture et renforcera ainsi les investissements pour améliorer et moderniser les segments les plus faibles du secteur, selon le communiqué.