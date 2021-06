Soudan du Sud : subvention de 113,2 millions de dollars de la BM

Le Soudan du Sud a reçu une subvention de 113,2 millions de dollars de la Banque mondiale pour aider les agriculteurs à augmenter leur production et atténuer l’insécurité alimentaire dans le pays.

Cette subvention a été accordée au titre du projet de résilience et de moyens d’existence et du projet de réponse d’urgence aux criquets, a affirmé Josephine Joseph Lagu, ministre sud-soudanais de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

Selon un récent rapport d’agences onusiennes, le déficit de la production céréalière du Soudan du Sud est estimé à un niveau record de 465.600 tonnes en 2021.