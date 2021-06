Ethiopie : raid aérien  sur la population du Tigray

Les Forces de défense nationale éthiopiennes (armée fédérale) ont annoncé avoir mené avec succès une frappe aérienne ciblant les ‘’terroristes résiduels’’ du TPLF (front de libération du peuple du Tiray) qui se sont réunis dans la localité de Togoga dans l’Etat régional du Tigray en Ethiopie.

Au moins une soixantaine de civils dont des femmes et des enfants ont été tués et plus de 180 autres ont été blessés mardi sur un marché de la région du Tigré, dans la frappe aérienne menée par l’armée éthiopienne qui affirme avoir visé des combattants rebelles.

Le carnage de l’armée de l’air éthiopienne s’est déroulé sur le marché hebdomadaire de la localité de Togoga, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale régionale Mekele.

Cette tuerie a été condamnée par l’ONU, l’Union européenne, les Etats-Unis, ainsi que d’autres pays et instances internationales.